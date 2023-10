Thibau Nys steekt het niet onder stoelen of banken en legt de vinger op de wonde over prestatie in Maasmechelen

Het kan niet altijd feest zijn voor Thibau Nys. Over zijn prestatie in de Wereldbeker in Maasmechelen doet hij niet flauw: hij had een mindere dag. Een drama is dat nu ook niet.

Thibau Nys wijt bij VTM zijn zevende plaats niet enkel aan een late val, maar komt met een eerlijke analyse. "Het is door een samenloop van omstandigheden dat ik nog in de running was voor een podiumplaats, want ik had zeker niet het gevoel dat ik de tweede of derde beste in koers was."

"Omdat Eli Iserbyt iets voor had en Laurens Sweeck plat rijdt, zit ik er nog", vervolgt Nys zijn verhaal. "Ik voelde dat het niet mijn dag was. Ik heb er proberen het beste van te maken, maar ik kon moeilijk de limieten opzoeken. Dan maak je gewoon veel fouten en kom je niet echt in de wedstrijd. Gewoon een mindere dag."

VALPARTIJ NYS LIJKT NIET AL TE ERG

Nochtans nam de man in de witte leiderstrui wel geregeld initiatief. "In de eerste helft van de cross had ik veel overschot, maar ik voelde dat ik geen uur lang tegen die limieten kon aanbeuken. Ik heb mij bij mijn val niet bezeerd, al ga ik het toch eens moeten laten controleren."

En wat nu met het Wereldbekerklassement? Nys zakt van plek 1 naar plek 3. "De Wereldbeker was sowieso iets waar ik pas na vier-vijf-zes manches kon op gaan focussen. Die eerste overwinning was heel mooi, maar je ziet dat het heel rap kan keren. Wie weet staan we er na de volgende Wereldbeker weer helemaal anders voor."