Lars van der Haar onthult het succesrecept van Baloise Trek Lions en de invloed van Sven Nys

Lars van der Haar won in Maasmechelen de tweede manche van de Wereldbeker en neemt zo de leidersplaats over van zijn ploegmaat Thibau Nys. Over de relatie met zijn ploegmaats en baas Sven Nys gaat Van der Haar nog wat dieper in.

Baloise Trek Lions won dankzij Nys en Van der Haar al de eerste twee manches van de Wereldbeker dit seizoen. In Waterloo eindigde de ploeg ook met vier renners in de top vijf, in Maasmechelen was het zondag wat minder.

Nieuwenhuis werd zesde, Nys zevende en Ronhaar pas twaalfde. Maar toch blijft de sfeer bij de ploeg opperbest. Zowel in de koers als erbuiten lijkt het goed te klikken met elkaar, dat vertelde Van der Haar bij In de Leiderstrui.

"Ik denk dat we elkaars sterktes heel goed kunnen, dus op die manier kunnen we elkaar zeker helpen tijdens de wedstrijden. Buiten de koersen om, bijvoorbeeld tijdens de trainingskampen, zijn we echter ook gewoon goede vrienden."

Goede band met Sven Nys

"We kunnen met elkaar lachen, maar elkaar ook zeker eens, zoals we dat dan zeggen, goed afzeiken. Dat werkt wel goed." Ook de band met manager Sven Nys en de renners is goed. "Sven Nys heeft zelf ook in Nederlandse ploegen gereden, dus die kan de Nederlanders ook zeker appreciëren", zei Van der Haar nog.