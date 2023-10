Laurens Sweeck komt met duidelijk statement na derde plaats en baaldag in Maasmechelen

Laurens Sweeck stond in Maasmechelen voor het eerst op het podium van een cross van een klassement. Maar het had zonder pech nog meer kunnen zijn.

"Ik had een goede dag, maar ik moest ook al van de tweede startrij komen", zei Sweeck. "Omdat iedereen er vanaf het begin invloog, was het moeilijk om te passeren. Toen kreeg ik mijn eerste lekke band. Uiteindelijk kwam ik in tweede positie, maar kreeg ik nog een lekke band. Dat was net wat te veel."

"Als je twee keer lekt rijdt en je wordt toch nog derde, dan heb je niet slecht gereden, toch? Ik moest altijd opnieuw terugkeren om terug voeling te krijgen met de kop van de koers. Dat kost energie en krachten", zei Sweeck nog.

Had Sweeck zonder twee lekke banden wel gewonnen? "Ik denk dat iedereen wel wat pech heeft gehad. Lars (Van der Haar, nvdr.) reed ook een keer lek. Ik denk wel dat hij de sterkste in de wedstrijd was, maar ik weet niet of hij mij eraf had kunnen rijden."

EK in Ponchâteau

Sweeck lijkt zo net op tijd weer goed te zijn voor het EK van zondag in Ponchâteau. "Ik hoop dat de stijgende lijn zich voortzet. Het gevoel was in ieder geval goed", besloot Sweeck nog.