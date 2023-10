Nederlander krijgt zwaar verdict na valpartij tijdens Wereldbeker in Maasmechelen

De Nederlander Jens Dekker maakt dit seizoen zijn comeback in het veld, maar viel zwaar in Maasmechelen. Hij zal nu enkele weken aan de kant staan.

Op een van de bergjes op het parcours liep het fout voor de Nederlander. Hij zat niet goed in zijn pedalen en smakte tegen de grond. Dekker gaf meteen op en ging naar het ziekenhuis voor een controle. Daar werd een breuk vastgesteld.

Uit onderzoek bleek dat Dekker zijn spaakbeen had gebroken en hij waarschijnlijk ook een gekneusd staartbeen heeft overgehouden aan zijn valpartij. "Tijd om de afstandskampioen van de maand november te worden op Zwift", grapte Dekker op Zwift.

Comeback

Dekker is dit seizoen bezig aan een comeback, nadat hij in 2019-2020 zijn laatste seizoen bij de beloften reed, nadat hij sinds 2017 met gezondheidsklachten kampte. In 2016 werd Dekker nog wereldkampioen bij de junioren.

De comeback van Dekker is momenteel ook goed aan het lopen, want hij stond in totaal al zes keer op het podium. In Spanje won Dekker al zowel al een C1-cross als een C2-cross, maar nu staat hij dus even aan de kant.