Ex-wereldkampioen velt streng oordeel voor Thibau Nys na zevende plaats in Maasmechelen

Thibau Nys moest zondag zijn leiderstrui in de Wereldbeker afstaan aan zijn ploegmaat Lars van der Haar. Niels Albert ziet dat de valpartij van Nys nog gevolgen kan hebben in de toekomst.

Thibau Nys kwam zaterdag niet aan de start in Ruddervoorde en zette alles op de cross in Maasmechelen, om zijn leidersplaats in de Wereldbeker te verdedigen. Maar Nys viel net als in Overijse op het einde en werd pas zevende.

Maar toch had hij nog enkele plaatsen beter kunnen doen, stelt Niels Albert. "Hij had na zijn val wat sneller op zijn fiets kunnen klimmen, nog twee minuten hard zijn best doen, dan was hij nog altijd derde of vierde geworden", zegt Albert bij HLN.

Nys overkwam hetzelfde in Overijse, toen viel hij ook in de laatste ronde en maakte hij geen aanstalte meer om nog mee te strijden voor de zege. Nys werd toen vierde na Iserbyt, Vanthourenhout en Van der Haar.

Eindklassement Wereldbeker

Die twee minuten dat Nys zijn hoofd liet hangen, kunnen op het einde van het seizoen wel cruciaal zijn voor eindwinst in de Wereldbeker. "Daar heeft hij kostbare punten om de Wereldbeker laten liggen, die op het einde van het seizoen misschien over de eindzege gaan beslissen."

Maar Nys staat er nog altijd goed voor in de Wereldbeker. Hij heeft twee punten achterstand op Lars van der Haar, die nu al aangaf dat hij niet alle manches zal rijden, en één punt achterstand op Eli Iserbyt. Het kalf is dus nog niet verdronken voor Nys in de Wereldbeker.