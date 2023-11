Concurrentie voor Wout van Aert en co? "Hij gaat komend jaar een klassieker winnen"

Of Wout van Aert volgend jaar de Tour de France of die Giro d'Italia rijdt is voorlopig nog niet duidelijk. Wat wél duidelijk is, is dat dat onze landgenoot volgend seizoen mikt op winst in één of meerdere klassiekers.

Van Aert slaagde er vorig seizoen niet om een klassieker te winnen. In de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix moest hij de duimen leggen voor respectievelijk Tadej Pogacar en zijn eeuwige rivaal Mathieu van der Poel. Volgens INEOS-Grenadiers-revelatie Joshua Tarling zouden van Aert en co er de komende jaren wel eens enkele nieuwe concurrenten kunnen krijgen voor winst in de klassiekers. De 19-jarige Brit brak in een interview met Global Cycling Network namelijk een lans voor ploegmaats Ben Turner en Magnus Sheffield. "Om eerlijk te zijn, denk ik dat Big Ben (Ben Turner, red.) een klassieker gaat winnen komend jaar", zo voorspelt de Europees kampioen tijdrijden. "Hetzelfde geldt voor Magnus Sheffield." Vierde in Ronde van Groot-Brittannië De 24-jarige Ben Turner won dit jaar de Ronde van Murcia en start straks aan zijn derde seizoen bij INEOS Grenadiers. Ook de 21-jarige Sheffield begint aan zijn derde seizoen bij de Britse ploeg en maakte vorig seizoen onder meer indruk met een vierde plaats in het algemeen klassement van de Ronde van Groot-Brittannië én winst in het jongerenklassement.