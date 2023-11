Gaat Tadej Pogacar Eddy Merckx achterna? "Hij is ertoe in staat"

Tadej Pogacar reeg het afgelopen seizoen de overwinningen opnieuw aan elkaar en was ook telkens op de afspraak in de grote klassiekers. Zo won de Sloveen dit seizoen onder meer de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race én zijn derde Ronde van Lombardije.

Na zijn twee triomftochten in de Tour de France in 2020 en 2021 bewees Pogacar de laatste jaren dat hij ook een geweldige eendagskoerser is. Nu hij naast de Ronde van Lombardije (3x) en Luik-Bastenaken-Luik (2021) ook de Ronde van Vlaanderen op zijn palmares heeft staan, krijgt de Sloveen steeds meer zicht op een illuster lijstje.

Van de vijf grote monumenten mist Pogacar enkel nog Parijs-Roubaix en Milaan-Sanremo op zijn erelijst. Slechts drie renners slaagden er ooit in om alle vijf de monumenten te winnen. Namelijk Rik Van Looy, Roger de Vlaeminck en uiteraard Eddy Merckx.

Ploegmaat Soler gelooft erin

De Spaanse renner Marc Soler, sinds 2022 ploegmaat van Pogacar bij UAE, gelooft er in ieder geval rotsvast in de kansen van de tweevoudige Tourwinnaar. "Tadej Pogacar is in staat om in zijn carrière alle vijf de Monumenten te winnen", benadrukte Soler in een interview met Eciclismo.

Soler vertolkte de laatste twee jaar een belangrijke rol als helper van Pogacar. Deze zomer slaagde de Spanjaard er echter niet in om zijn kopman naar zijn derde Touroverwinning te begeleiden.