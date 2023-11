Het houdt niet op: INEOS Grenadiers kondigt opnieuw twee contractverlengingen aan

INEOS Grenadiers is volop bezig met de samenstelling van zijn ploeg voor volgend seizoen. Zo kondigde de Britse ploeg de laatste dagen heel wat contractverleningen aan. Met Brandon Rivera en Salvatore Puccio wist het nu opnieuw een renner langer aan zich te binden.

De 27-jarige Brandon Rivera zette zijn handtekening onder een contract tot en met 2025. De 27-jarige Colombiaan is sinds 2020 actief bij de Britse ploeg en is in elk geval dolgelukkig met zijn kersverse contractverlenging.

"Ik ben zo blij dat ik de komende jaren nog deel uit kan maken van INEOS Grenadiers", aldus Rivera in een eerste reactie. "In de laatste vier jaar heb ik veel bijgeleerd van m'n ervaren collega's. De afgelopen twee jaar ben ik constanter geweest en ik denk dat ik het tempo van de races heb opgepikt alsook de manier waarop de ploeg werkt."

De 34-jarige Puccio verdedigt al sinds 2014 de kleuren van het team. "Ik ben blij dat ik bij het team kan blijven en kijk ernaar uit om samen opnieuw grote rondes te winnen. Het is altijd een plezier om in onze trui te rijden omdat de fans altijd een grote prestatie van onze ploeg verwachten", aldus de Italiaan.

Thomas, Rodriguez en De Plus

INEOS Grenadiers was de laatste dagen bijzonder actief en verlengde eerder deze week ook al het contract van Geraint Thomas, Carlos Rodriguez en onze landgenoot Laurens De Plus aan.