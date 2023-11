Vol vertrouwen naar het EK: Lars van der Haar niet onder de indruk van Iserbyt of Vanthourenhout

Lars van der Haar is er woensdag niet in geslaagd om zichzelf op te volgen als winnaar van de Koppenbergcross. De Nederlander moest vrede nemen met een tweede plaats achter ploegmaat Thibau Nys. Toch houdt van der Haar er een positief gevoel aan over.

Van der Haar reed onlangs het feit dat hij niet won, een sterke cross en wist onder meer Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout achter zich te houden. De Nederlander tankte daarmee alvast het nodige vertrouwen voor het EK van komend weekend in Pontchâteau. Van der Haar voelde zich in de Koppenbergcross duidelijk de betere van de twee en hoopt dit ook door te trekken naar het EK. "Ik wist eigenlijk de hele wedstrijd al wel dat ik tweede zou worden", aldus een zelfverzekerde van der Haar na de cross in Melden. "Ik voelde dat ik beter was dan Michael (Vanthourenhout, red.) en Eli (Iserbyt, red.), maar ik kon niet wegrijden omdat Thibau ervoor zat", gaat hij verder. "Uiteindelijk houdt Thibau het gewoon kneiterknap vol, dus dan moet ik gewoon wachten op het laatste klimmetje." De ervaren man van Baloise Trek Lions is ervan overtuigd dat hij in deze vorm mee kan doen voor de EK-titel. "Ik was veel beter dan ik verwacht, ik hoefde niet all-in. te gaan vandaag. Ik kon gewoon Michael en Eli volgen. Ik ben heel blij met de vorm", besluit de Nederlander.