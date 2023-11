Sepp Kuss was wat teleurgesteld in Roglic en Vingegaard in de Vuelta: "Ik twijfelde nooit"

Jumbo-Visma domineerde de Vuelta dit jaar met drie renners op het podium van het eindklassement. Sepp Kuss kwam er uiteindelijk als winnaar uit.

Sepp Kuss legde de basis voor zijn eindzege voor de Vuelta in de zesde etappe. De Amerikaan pakte toen bijna drie minuten op zijn ploegmaats Jonas Vingegaard en Primoz Roglic vanuit een ontsnapping. Twee dagen later veroverde Kuss ook de rode leiderstrui.

Omdat Roglic en Vingegaard ook beter waren dan de concurrentie, kon Jumbo-Visma eigenlijk kiezen wie de eindzege pakte in de Vuelta. "Het was uniek dat we met drie ploegmaats voor de overwinning konden gaan en het is volkomen normaal dat we dan alle drie een andere mening hebben over wat er moest gebeuren", zegt Kuss bij FloBikes.

Nooit getwijfeld

Vingegaard wilde uiteindelijk wel met Kuss voor de eindzege gaan, bij Roglic duurde het iets langer. Maar toch werd die keuze niet meteen gemaakt. Kuss, die al veel knecht was geweest en dan kopman in de Vuelta, had er toch wel gemengde gevoelens bij.

"Ik zei dat ik hun positie begreep en begreep waarom ze ervoor wilden gaan. Maar ik hoopte ook dat ze begrepen hoe ik me voelde en hoe ik me heb gevoeld de afgelopen jaren toen ik hen hielp. Ik twijfelde toen nooit om hen te helpen, terwijl ik toen ook mijn eigen ambities moest opgeven om hen bij te staan."