Zorgt storm Ciaran voor afgelasting van het EK veldrijden? "We zijn toch wel ongerust"

Na de mythische Koppenbergcross kunnen de Belgische renners zich opmaken voor het EK veldrijden van komend weekend in het Franse Pontchâteau. Binnen de organisatie heerst er echter twijfel of het EK wel zal kunnen doorgaan.

Het is namelijk niet uitgesloten dat storm Ciaran dit weekend roet in het eten gooit. In principe zou het ergste van de storm na donderdag voorbij moeten zijn, maar de organisatie vreest voor de schade die de storm zou kunnen aanrichten aan het parcours.

"We zijn toch wel een beetje ongerust", zo geeft Bernard Clouet, coördinator van het EK, toe. "Wat kunnen we anders doen dan afwachten? Donderdag hebben we een vergadering met het organisatiecomité. Dan moeten we beslissen of de wedstrijd gewoon kan plaatsvinden."

Zelfs als de schade na de storm van donderdag zou meevallen, is het echter nog altijd niet zeker of het EK zal doorgaan. Zaterdag wordt namelijk alweer een nieuwe storm verwacht. "Die wordt minder zwaar dan de eerste, maar ook dat moeten we zien", zo legt Clouet uit.

Belgische plannen aangepast

Storm Ciaran heeft ook gevolgen voor de Belgische delegatie. De Belgische selectie zou normaal donderdag afreizen naar Pontchâteau met de TGV, maar aangezien in Frankrijk al het treinverkeer tussen Normandië en Bretagne is stilgelegd zullen de renners zich per auto verplaatsen.