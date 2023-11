Belgisch bondscoach Sven Vanthourenhout steekt het niet onder stoelen of banken en slaakt zucht van opluchting

Het was voor Belgisch bondscoach Sven Vanthourenhout toch met een bang hartje afwachten of alles wel goed zou verlopen tijdens de verplaatsing naar Pontchâteau. Ze zullen in het Belgische kamp blij zijn dat die voor de meesten achter de rug is.

Dat heeft alles te maken met het noodweer dat donderdag over ons land raasde, maar in Frankrijk nog een ergere graad aannam. Daardoor lag het treinverkeer bij onze buren stil en moest Belgian Cycling de verplaatsing met de TGV schrappen. Het was verzamelen in Kortrijk om dan in de auto te springen.

"Tot Parijs zaten we in heftig weer", geeft Vanthourenhout bij Belga toe dat het wel degelijk een reis was in niet zo ideale omstandigheden. "Eens voorbij de lichtstad viel het op enkele hevige regenbuien en een pak stevige windvlagen na, wel mee." Kortom: iedereen is veilig ter plekke geraakt.

De mannen elite maken vrijdag de trip

Al bedoelen we hiermee niet dat de voltallige Belgische ploeg daar al is. "De mannen elite, met uitzondering van Witse Meeussen die vrijdag de team relay afwerkt, maken vrijdag de trip. We hebben iedereen vrij gelaten om te beslissen hoe ze zouden reizen. Met de voertuigen van de federatie hebben we zo'n twintig renners en rensters meegenomen."