Renner van Jumbo-Visma mag het nu helemaal vergeten: schorsing vanwege dopinggebruik zo goed als onafwendbaar

Een vervelende situatie voor Jumbo-Visma. Eén van zijn renners kijkt een schorsing wegens doping in de ogen. Die schorsing is nu nog wat dichterbij gekomen.

Michel Hessmann heeft in juni bij een controle buiten competitie positief getest op diureticum, een vochtafdrijvend middel dat op de anti-dopinglijst staat. Jumbo-Visma zette hem in augustus al op non-actief, in afwachting van het verdere verloop van het onderzoek.

B-STAAL JUMBO-VISMA-RENNER POSITIEF

De 22-jarige Duitser had een B-staal aangevraagd, maar volgens de krant Badische Zeitung is ook die positief. Dat betekent uiteraard dat de renner in kwestie nu helemaal in nauwe schoentjes zit. Het lijkt een kwestie van tijd eer hem een definitieve schorsing wordt opgelegd.

Dat moet dan gebeuren door een instantie als de UCI en die moet zich nog officieel uitspreken over deze nieuwe ontwikkeling. Hesmmann was dit jaar goed voor een toptiennotering in een Giro-etappe.