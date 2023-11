Succesvolle sportief directeur van Wout van Aert slaat zowaar serieuze mea culpa: "Daar ben ik de mist mee ingegaan"

Meer zeges zijn welkom, maar Wout van Aert heeft zich schitterend ontwikkeld onder sportief directeur Merijn Zeeman. Laatstgenoemde schrijft een prachtig verhaal bij Jumbo-Visma, al is hij natuurlijk ook niet foutloos.

In de podcast Met Open Vizier gaat Zeeman onder meer in op de cultuur van open communicatie die bij Jumbo-Visma heerst. Dat komt op neer op de typisch Nederlandse mentaliteit om de dingen te benoemen. "Christophe Laporte zegt wel eens: "Jullie zijn wel heel direct". We hebben hem daar ook wel in opgevoed."

In een wielerploeg komen natuurlijk verschillende culturen samen en dat botst wel eens. "Ik heb ook met Chinese en Japanse renners gewerkt. Daar ben ik flink de mist mee ingegaan", bekent Zeeman. En er zijn ook nog andere nationaliteiten die wel eens schrikken van wat er allemaal gezegd wordt.

HARDE BESPREKINGEN BIJ JUMBO-VISMA

"Ik kan me een teambespreking herinneren waar het hard aan toe ging en één renner heel harde feedback kreeg van Nederlandse renners. Dit ging niet over tactiek, maar over hoe deze sporter zich peersoonlijk opstelde in de groep. Sepp Kuss en een Nieuw-Zeelandse renner waren daar echt van aangedaan. Die vonden dat heel lastig."