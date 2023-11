Bondscoach Vanthourenhout onthult hoe Belgen het zaterdag aanpakken zonder wedstrijden op het EK

De drie wedstrijden die zaterdag gepland stonden op het EK in Ponchâteau, zijn verschoven naar zondag. Bondscoach Sven Vanthourenhout geeft aan wat de gevolgen zijn.

Het stormweer dat zaterdag verwacht wordt in Frankrijk gooit het schema van het EK in Ponchâteau volledig om. De wedstrijden van zaterdag worden verschoven naar zondag, waardoor alle crossen kort achter elkaar gereden worden.

Bondscoach Sven Vanthourenhout schat de gevolgen in. "Voor de renners die zondag aan de bak moeten is dat geen probleem, maar degenen die zaterdag gepland stonden moeten wel even de knop omdraaien", zegt hij bij VRT NWS.

Dat de zes crossen nu allemaal op zondag wordt gereden, bezorgt Vanthourenhout ook kopzorgen. "Voor ons als federatie wordt dat logistiek een bijzonder zware dobber en weet je nu al dat zondag een zeer lange dag wordt."

Training op zaterdag in het gedrang?

De voorbereiding van de renners op het EK wordt ook verstoord en zaterdag moet er ook nog getraind worden. Ook dat zal nog een uitdaging zijn. "Er is niets toegelaten op het circuit en het is maar de vraag of het haalbaar is om buiten toch wat te trainen. De wedstrijdvoorbereiding die op zaterdag gepland stond kan sowieso niet doorgaan, dus het is aan ons om daar een alternatief voor te bieden."

De Belgische ploeg wil afwachten wat het weer van zaterdag brengt, om te zien of er toch nergens een gaatje te vinden is om wat buiten te trainen. En anders zal de Belgische federatie de kelder van hun hotel ombouwen zodat er op de rollen getraind kan worden.

Het EK-programma van zondag: