Ex-wereldkampioen Richard Groenendaal onthult zijn grote favoriet voor het EK veldrijden

Geen EK veldrijden op zaterdag door de storm, alle wedstrijden worden naar zondag verschoven, Ex-crosser Richard Groenendaal heeft twee duidelijke favorieten.

Bij de vrouwen zal er volgens Groenendaal, net als de voorbije weken, weinig spanning zijn. Wereldkampioene Fem van Empel is de grote favoriete, zeker door de afwezigheid van Puck Pieterse en Shirin van Anrooij.

"Het doet er niet toe of ze nou wint met een centimeter of een minuut verschil, winnen zal ze doen”, aldus Groenendaal bij Het Nieuwsblad. Maar ook Pieterse zou het volgens Groenendaal zeer lastig hebben gehad tegen deze Van Empel.

Thibau Nys favoriet

Bij de mannen is het dit jaar spannender dan bij de vrouwen. Nys, Iserbyt, Van der Haar en Vanthourenhout lijken de vier mannen die de meeste kans maken op de Europese titel. Al vindt Groenendaal het lastig om een echte favoriet aan te duiden.

Toch schuift hij Thibau Nys naar voren. "Afgaand op zijn prestaties en vooral dan in de Koppenbergcross, is hij er klaar voor. Hij doet het de laatste weken echt goed. Het parcours in Pontchâteau mag voor een man in vorm zoals hij ook geen probleem vormen."

Maar Groenendaal houdt ook stevig rekening met Iserbyt en Van der Haar. Die zullen volgens de ex-wereldkampioen dan ook de dichtste belagers worden van Nys.