Sven Vanthourenhout doet nog eens zijn zegje over beslissing die voor breuk met Sven Nys zorgde

Sven Vanthourenhout en Sven Nys waren tot een paar jaar geleden goede vrienden. Maar sinds het WK veldrijden van 2021 in Oostende is er iets gebroken.

Dat Nys en Vanthourenhout vroeger twee handen op één buik waren, werd duidelijk in de laatste cross van Nys en Vanthourenhout in Oostmalle in 2016. Nys wachtte in de laatste ronde op Vanthourenhout en de twee kwamen samen als 24ste en 25ste over de streep.

Maar op het WK veldrijden van 2021 brak er iets. Vanthourenhout selecteerde Thibau Nys niet voor de beloften. "Dat hij Thibau niet selecteerde, gaf mij het gevoel dat hij wilde tonen dat hij een beslissing kan nemen die tegen mij ingaat", zei Sven Nys in 2021 bij HLN.

Heeft Thibau Nys gevormd

Sindsdien hebben Nys en Vanthourenhout nog weinig contact, maar Vanthourenhout blijft wel de volle tweehonderd procent achter zijn beslissing van toen staan. En heeft Thibau Nys misschien wel geholpen.

"Ik ben ervan overtuigd dat die beslissing hem heeft gevormd tot de veldrijder die hij nu is. Hij was toen niet de renner die hij zou moeten zijn en die hij nu wel is", zegt Vanthourenhout nu bij Het Nieuwsblad. Dik twee jaar later is Thibau Nys een van de grote favorieten voor de Europese titel bij de profs.