🎥 Geen winst in de Champions League voor de Belgen, wel opnieuw enkele puike prestaties

De Belgen hebben het opnieuw uitstekend gedaan in de Champions League baanwielrennen. Jules Hesters was opnieuw goed voor een podiumplaats.

De Champions League baanwielrennen was aan zijn derde van vijf avonden toe, dit keer in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines. De Belgen hadden het in de vorige twee avonden al goed gedaan en hebben die trend ook doorgezet.

Tuur Dens moest in de afvalling enkel de Canadees Dylan Bibic laten voorgaan. In de scratch was diezelfde Bibic ook al de sterkste, Jules Hesters eindigde daar als derde. In de twee onderdelen samen sloot Bibic de avond dan ook af als winnaar.

Hesters sloot de avond af op plek twee, Dens op de vijfde plaats. In de tussenstand na drie avonden staat Hesters ook op de tweede plaats, na de Canadees Bibic. Volgende week vrijdag en zaterdag staat er in Londen nog een dubbele avond op het programma.

Bij de vrouwen was Nicky Degrendele opnieuw goed in de sprintonderdelen. Ze moest dan wel haar meerdere erkennen in de Duitse Pröpster in het keirin, Degrendele werd tweede. In de eindstand in Berlijn werd Degrendele vierde, ook haar plaats in de tussenstand in de Champions League.

Video's van de Belgen

🥇🥇 DYLAN DOES THE DOUBLE!



Dylan Bibic is just too strong for the field tonight - two wins from two and the Canadian's absolutely 𝘧𝘭𝘺𝘪𝘯𝘨! 👏🏽🇨🇦#UCITCL pic.twitter.com/kKEHbkI5zm — UCI Track Champions League (@UCITCL) November 4, 2023

Who order two Canadian's in the top three??



What a final lap from Dylan Bibic 🇨🇦 to grab his third win of #UCITCL Season 3! pic.twitter.com/4MOMRiKmHh — UCI Track Champions League (@UCITCL) November 4, 2023