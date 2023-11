🎥 Tadej Pogacar te sterk voor Sepp Kuss in Saitama Criterium, logische namen in de top vier

In het Japanse Saitama heeft Tadej Pogacar het Saitama criterium op zijn naam geschreven. De Sloveen klopte er Sepp Kuss in een sprintje.

Tour-organisatie ASO pakte dit jaar uit met Tadej Pogacar, Sepp Kuss, Peter Sagan en Mark Cavendish als blikvangers op de affiche van het Saitama Criterium in Japan. Het mocht dan ook niet verbazen dat de drie ook de top vier bezetten.

In de voorlaatste van 17 rondes (van telkens 3,5 km) gingen Pogacar, Sagan en Kuss er alleen vandoor. Met een voorsprong van zo'n 20 seconden doken ze de laatste kilometer in, maar Kuss versnelde nog en dat werd Sagan te veel.

Maar in de sprint was de Amerikaanse winnaar van de Vuelta niet opgewassen tegen de snelle sprint van Tadej Pogacar. De Sloveen volgt op de erelijst zijn goede vriend Jasper Philipsen op, die dit jaar niet aanwezig was.

Sagan bolde op zo'n 16 seconden binnen als derde. Cavendish, die volgend jaar opnieuw een gooi doet naar het recordaantal Tour-etappes, won enkele seconden later de sprint van de achtervolgende groep.