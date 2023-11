Commentator kritisch voor regie van EK-organisatie: "God mag weten waarom dát van belang is"

Het EK veldrijden in het Franse Pontchâteau werd een echte modderrace. De zondvloed leek even neer te dalen op de renners tijdens de race voor de profs. En er waren ook af en toe bizarre beelden, met dito uitspraken.

Op een bepaald moment kwam Jurgen Mettepenningen in beeld in het Franse Pontchâteau, terwijl hij midden in een geweldige regenbui zat. "Hij vindt het niet erg om hier in de regen te staan, hij laat het niet aan zijn hart komen", opperde Ruben van Gucht bij Sporza.

"Neen, hij laat het als een eend allemaal van zich afglijden, het water", pikte Paul Herijgers meteen in. Het was de eerste, maar zeker niet de laatste gekke uitspraak die we op ons bord kregen tijdens een lange en slopende namiddag.

Vertraagde beelden

Zo vond Van Gucht het ook maar wat raar dat er altijd opnieuw vertraagde beelden werden getoond door de regie. "Daar hebben ze hier wel een handje van weg om die vertraagde weergaves met een muziekje te starten."

"God mag weten waarom dat van belang is, terwijl de strijd volop bezig is. Ik zou zeggen: spaar die vertraagde beelden op voor het einde", wilde de commentator toch vooral naar de koers kijken.