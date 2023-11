Kan titelverdediger Vanthourenhout meestrijden op het EK? Bondscoach heeft er duidelijke mening over

Michael Vanthourenhout beleefde nog niet zijn beste seizoen bij de profs. Bondscoach en neef Sven Vanthourenhout schat zijn kansen in.

Michael Vanthourenhout werd vorig jaar in Namen voor het eerst Europees kampioen veldrijden. Maar een jaar later behoort hij niet echt tot de favorieten. Hij stond dan wel drie keer op het podium, maar echt meedoen voor de zege deed hij nog niet.

Woensdag in de Koppenbergcross kreeg Vanthourenhout in de laatste ronde nog een serieuze tik en werd hij vijfde op 1'16" van winnaar Thibau Nys. De Brit Cameron Mason ging hem nog voor en werd vierde op 37 seconden.

Geen wonderen verwachten

Bondscoach Sven Vanthourenhout, en de neef van Michael, verwacht niet meteen wonderen. "Hij is wat ziek geweest en je merkt dat hij dat procentje nu te kort komt. Het zou me verbazen als die achterstand in de laatste dagen is weggewerkt, daar vrees ik voor", zegt hij bij In de Leiderstrui.

Maar Vanthourenhout is wel de titelverdediger en kan altijd iets meer op een kampioenschap. "Het blijft Michael, een echte kampioenschapsrenner die zich daar echt op in kan stellen. Hij weet dat hij een trui gaat verliezen of behouden. Theoretisch gezien denk ik niet dat hij op tijd klaar is."