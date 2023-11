Sven Nys verklaart waarom hij Van der Haar liever Europees kampioen ziet worden dan eigen zoon Thibau

Thibau Nys is een van de topfavorieten voor het EK veldrijden in Ponchâteau. Maar vader Sven Nys ziet toch liever Lars van der Haar winnen.

Met Lars van der Haar en Thibau Nys heeft Baloise Trek Lions misschien wel de twee grootste favorieten voor de Europese sterrentrui in zijn rangen. Maar de twee worden voor een dag wel concurrenten en rijden voor Nederland en België.

"We worden graag Europees kampioen, dat is al een paar keer gelukt", zegt Sven Nys bij In de Leiderstrui. "We zitten in een situatie waarin we van een titel mogen dromen, maar het maakt ons niet uit wie dat is."

Van der Haar boven Nys

Maar toch hoopt Nys stiekem dat Van der Haar zijn derde titel pakt in plaats van Thibau Nys zijn eerste. "Misschien zou het nog wel beter zijn, en dat klinkt misschien een beetje raar, als het vandaag nog Lars is, in plaats van Thibau. Het gaat allemaal wel heel erg snel."

Hoewel de ploegen belangen volgens Nederlands bondscoach De Knegt en Belgisch bondscoach Vanthourenhout niet meespelen, is dat volgens Nys wel zo. "Het zou zonde zijn als er iemand van ons niet wint, doordat ze achter elkaar aanrijden. Ze zijn verstandig genoeg om met die situatie om te gaan."