Bondscoach haalt zijn gelijk na Europese titel Vanthourenhout: "Moet hem dat iedere keer duidelijk maken"

MIchael Vanthourenhout was vooraf niet de grote favoriet voor het EK veldrijden in Pontchâteau, maar won wel voor het tweede jaar op rij. Ook voor bondscoach Vanthourenhout was dat onverwacht.

Michael Vanthourenhout beleefde nog niet zijn beste seizoen, vooral door een paar dagen ziekte. Vanthourenhout stond wel al drie keer op het podium, maar was niet de grote favoriet voor het EK in Pontchâteau.

En toch stond Vanthourenhout er weer op een kampioenschap. Een verrassing van formaat, ook voor bondscoach en neef Sven Vanthourenhout. "Michael heeft laten zien dat hij het kon houden. Daar heb ik in het begin toch even aan getwijfeld, ik had hem niet bovenaan op mijn lijstje gezet", zegt hij bij In de Leiderstrui.

Kopie van EK in Namen

De bondscoach ziet ook heel veel gelijkenissen met de Europese titel van Vanthourenhout vorig jaar in Namen. Toen was het parcours ook loodzwaar en was er tijdens de koers ook een stevige regenbui. Ook dat speelde in zijn voordeel.

"Ik heb Michael volgens mij nog nooit zo diep zien gaan, want dat moet ik hem ook iedere keer duidelijk maken, dat je voor een titel echt diep móet gaan. Hij vergeet dat weleens, maar dat is nu weer duidelijk geworden."