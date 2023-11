Organisatie Kuurne-Brussel-Kuurne stevig onder vuur na ingrijpende beslissing

De Belgische wielerklassieker Kuurne-Brussel-Kuurne zal vanaf volgend seizoen niet in Kuurne, maar wel in Kortrijk van start gaat. De stad sloot een overeenkomst met de organisatoren voor de komende drie edities.

Hoewel de naam van de voorjaarsklassieker wel gewoon hetzelfde blijft, zijn de reacties vanuit de Kuurse hoek allesbehalve mals. De gemeente Kuurne is niet opgezet met de beslissing van de organisatie en uitte zijn ongenoegen met een duidelijk statement op Facebook.

"We hebben er als gemeente alles aan gedaan om de start van Kuurne-Brussel-Kuurne hier te houden, maar dat is niet gelukt", klinkt het onder meer bij de lokale burgemeester in het statement. "En dat doet pijn. Toch blijft Kuurne zich, als koppige ezel, engageren om van deze voorjaarsklassieker een volksfeest te maken."

Ziel verkocht

Kuurne hekelt voornamelijk de comercialisering van het wielrenner en voelt zich getroffen in zijn ziel. "De wetten van de sport draaien meer en meer om het commerciële aspect. Willen we de koers hier houden moeten we samenwerken. Hoe moeilijk deze omslag is."

"Ik (de burgemeester, red.) of het gemeentebestuur heeft onze ziel niet verkocht!!! Nooit!!", benadrukt de burgemeester. "Het is een beslissing geweest van de koersorganisatie om naar Kortrijk te stappen. Dit met de bedoeling om de nodige slagkracht te blijven hebben de koers nog te kunnen organiseren."