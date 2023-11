🎥 De andere veldrijders zijn gewaarschuwd: Mathieu van der Poel maakt al stevig indruk

Mathieu van der Poel werd dinsdag uitgeroepen tot Internationale Flandrien. De Nederlander nam zelf zijn prijs niet in ontvangst, maar nu is ook duidelijk waarom.

Mathieu van der Poel stuurde zijn kat naar het Gala van de Flandrien, zijn vader Adrie van der Poel nam de prijs voor hem in ontvangst in Oostende. De Nederlander is namelijk in Spanje stevig aan het trainen voor het nieuwe seizoen.

En Van der Poel is ook al stevig aan het trainen in Spanje voor het nieuwe seizoen, dat maakte hij duidelijk in een indrukwekkend filmpje op zijn sociale media. En Van der Poel heeft ook nog tijd om nog wat te golfen.

Op 22 december duikt Van der Poel in Mol voor het eerst het veld in. In totaal rijdt Van der Poel 13 crossen, met het WK veldrijden in Tabor op 4 februari als laatste cross. Daar kan de Nederlander voor de zesde keer wereldkampioen worden.

Programma Mathieu van der Poel

22/12 Exact Cross Mol

23/12 Wereldbeker Antwerpen

26/12 Wereldbeker Gavere

28/12 Superprestige Diegem

29/12 Exact Cross Loenhout

30/12 Wereldbeker Hulst

01/01 X²O Trofee Baal

04/01 X²O Trofee Koksijde

07/01 Wereldbeker Zonhoven

21/01 Wereldbeker Benidorm

27/01 X²O Trofee Hamme

28/01 Wereldbeker Hoogerheide

04/02 WK Tabor