Belgische tijdrijdster kondigt onverwacht haar afscheid aan als profwielrenster

Sara Van de Vel (29) hangt haar fiets aan de haak. De Belgische won één keer in haar profcarrière.

Sara Van der Vel maakte vooral naam in het tijdrijden. Op het BK tijdrijden 2020 werd Van de Vel tweede, op een minuut van Lotte Kopecky. In 2022 en 2023 werd Van de Vel telkens vierde op het BK tijdrijden. Ook dit jaar presteerde Van de Vel nog goed tegen de klok.

Ze werd namelijk tweede in de tijdrit in Gracia, een Tsjechische 2.2-koers, en ze won op nationaal niveau de Memorial Igor Decraene. In 2021 won Van de Vel de eerste editie van Binche-Chimay-Binche, een eendagskoers.

Afscheid na vier jaar

Van de Vel werd pas in 2020 profwielrenster, daarvoor deed ze aan atletiek en triatlon. Maar na vier seizoenen houdt Van de Vel het dus alweer voor bekeken. "Ik ben zo dankbaar voor alle mensen die ik heb ontmoet, herinneringen en plekken die ik heb mogen ontdekken."

"Ik heb meer dan twintig jaar hard gewerkt. Ik heb tijdens mijn loopbaan geleerd om te gaan met de moeilijkste momenten. Ze hebben me gemaakt tot de persoon die ik nu ben. Vorig jaar kwam ik echter al tot de conclusie dat er meer in het leven is dan topsport.

"Ik voel me klaar voor de volgende stap in mijn leven. Een hoofdstuk waarin ik sport van een andere kant zal ontdekken. Ik wil iedereen bedanken die deel heeft uitgemaakt van deze geweldige reis. Ik ben er vrij zeker van dat we elkaar weer zullen ontmoeten."