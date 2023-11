Eindelijk eerlijk? Thibau Nys geeft nieuwe verklaring voor offday en opgave op EK veldrijden

Thibau Nys kwam nooit echt in het stuk voor op het EK veldrijden in Pontchâteau. Hij lijkt eindelijk toe te geven wat de echte reden was daarvoor.

Thibau Nys was door zijn overwinningen in Beringen, Waterloo en de Koppenbergcross een van de grote favorieten voor het EK veldrijden in Pontchâteau. Maar Nys deed nooit helemaal mee voor de titel en gaf ook nog op. Vader Sven Nys verdedigde zijn zoon meteen na de cross door de oorzaak van de offday op het EK bij de lastige Koppenbergcross en zijn jonge leeftijd te leggen. Maar was dat wel de echte reden voor die mindere dag? Te weinig getraind Bij De Tafel van Gert kwam Thibau Nys nog met een andere verklaring. "Ik denk dat het fout gelopen is de dag voor de wedstrijd. Ik heb dan iets te weinig gedaan en dat had meteen effect de dag erna", zei Nys. Door het stormweer in Frankrijk trainden enkele renners daags voor de cross binnen in de kelder van hun hotel op de rollen, waaronder Nys en ook Iserbyt. Michael Vanthourenhout, die Europees kampioen werd, trainde wel buiten.





