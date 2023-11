Ex-renner Rasmussen maakt Chris Froome met de grond gelijk: "Wat een hoop bullshit"

Volgens Froome is de oorzaak voor zijn rugklachten en mindere prestaties de verandering van zijn fietspositie bij zijn overstap van INEOS Grenadiers naar Israel-Premier Tech in 2021. "Eerst dacht ik dat het de leeftijd was", zegt de 38-jarige Froome bij Cyclingnews.

"Ik ontdekte dat er een verschil was in de reach (de afstand tussen het zadel en het stuur, nvdr.). Bij mijn nieuwe fiets was die drie centimeter langer", zegt Froome. "Ik ben met mijn oude fiets naar een specialist gegaan en we hebben heel grote verschillen ontdekt tussen mijn posities."

"Maar nu hebben we veranderingen doorgevoerd. Wat de zadelhoogte betreft, gaat het om meer dan centimeters. En bij de reach gaat het ook om heel veel. We hebben het hier niet over millimeters", zegt de Brit nog.

Maar de Deense ex-renner Michael Rasmussen vindt het allemaal maar onzin. "Wat een hoop bullshit van Froome. Elke profwielrenner die duizenden uren op de fiets zit, voelt meteen als er zo’n verandering zou zijn. Froome zou op zijn Pinarello van 2015 nog altijd geen top twintig rijden in de Ronde van Rwanda, met zijn huidige niveau."

