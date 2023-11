Jasper Philipsen onthult wat de doorslag gaf om Remco Evenepoel dit jaar te kloppen

Jasper Philipsen en niet Remco Evenepoel is verkozen tot Flandrien 2023. Verrassend, want Evenepoel won wel de Kristallen Fiets.

Met vijf ritzeges in grote rondes (twee in de Giro en drie in de Vuelta), Luik-Bastenaken-Luik, het BK op de weg en het WK tijdrijden was 2023 opnieuw een bijzonder goed jaar voor Remco Evenepoel. Maar toch won Jasper Philipsen de Flandrien 2023.

Met 19 overwinningen werd Philipsen wel de internationale zegekoning van dit jaar. En hij won vier ritten in de Tour en pakte de groene trui mee naar huis. Dat hij de prijs van zijn collega's kreeg, doet Philipsen dan ook extra deugd.

Verklaring

"Dat zegt iets over de appreciatie voor mijn prestaties", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Maar wat heeft volgens Philipsen nu de doorslag gegeven om Evenepoel nu toch te kloppen. "Mijn constante doorheen het jaar? Ik heb van begin tot het einde bijna overal meegedaan voor de zege."

Philipsen begon met winnen in Tirreno-Adriatico in maart tot in de Ronde van Turkije in oktober. En ook zijn zegetotaal van 19 zeges speelde ook mee, denkt hij. "Als je profrenner bent, weet je hoe moeilijk het is om zelfs maar één keer te winnen, laat staan om negentien keer te winnen in één jaar."