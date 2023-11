Jurgen Mettepenningen over Van Aert en Van der Poel: "Dat weet je op voorhand"

De UCI uitte dinsdag kritiek op de vele renners die afhaken voor de Wereldbeker. Jurgen Mettepenningen is het daar helemaal mee eens.

Eerst was er Lars van der Haar die afhaakte voor het eindklassement van de Wereldbeker, maandag haakte Thibau Nys af voor de derde manche in Dendermonde. Daardoor lijkt Eli Iserbyt nu al bijna zeker van de eindwinst in de Wereldbeker.

De UCI trok dinsdag dan ook aan de alarmbel. "Als de Wereldbeker als een speeltje wordt gezien, dan zitten we met een probleem", zei UCI-topman Peter Van den Abeele bij Sporza. "Dat is voor niemand goed, ook niet voor het veldrijden als discipline."

Ook Jurgen Mettepenningen, manager van Pauwels Sauzen-Bingoal, is het daar helemaal mee eens. "Dat Wout van Aert en Mathieu van der Poel niet meerijden, dat weet je als organisator al op voorhand als je in deze periode van het jaar organiseert", zegt hij bij Wielerflits.

UCI moet problemen oplossen

Maar Mettepenningen begrijpt niet dat renners zoals Nys en Van der Haar afhaken. "In dat opzicht vind ik de zorgen van de UCI heel normaal." Een gebalde Wereldbeker in december en januari is een optie waar Mettepenningen voor open staat.

Iedereen lijkt nu wakker geschoten te zijn en beseft dat er iets moet veranderen. Mettepenningen kijkt dan ook naar de UCI. "Het is aan de UCI en Flanders Classics om die problemen op te lossen, maar het is duidelijk dat er iéts moet gebeuren."