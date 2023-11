Karl Vannieuwkerke verklapt transfer van Belgische toptalent naar prestigieus WorldTour-team

Thibaut Van Damme werd op het Gala van de Flandrien verkozen tot beste nieuweling van 2023. Maar Karl Vannieuwkerke verklapte per ongeluk zijn transfer.

Nieuweling Thibaut Van Damme (16) won dit jaar meer dan tien keer, met onder meer twee proeven van de Topcompetitie, hij werd de eindlaureaat en pakte ook drie tijdritten mee, waaronder de Belgische titel.

Daarvoor werd Van Damme beloond met de prijs van Flandrien van de Toekomst bij de nieuwelingen. Het is al de derde keer op rij dat een renner van Avia Rudyco Cycling, de prijs in ontvangst mag nemen. Het team levert dus kwaliteit af.

BORA-hansgrohe

Maar volgend jaar maakt Van Damme de overstap naar de juniorenploeg van het Duitse BORA-hansgrohe. Zo treedt hij in de voetsporen van Cian Uijtdebroeks, die nog altijd bij de Duitse ploeg rijdt. Al was het niet helemaal de bedoeling dat het nieuws al bekendgemaakt werd.

"Dat mocht eigenlijk nog niet in de media komen", zei Van Damme. Het was presentator Karl Vannieuwkerke die het nieuws had opgepikt en Van Damme ernaar vroeg. Maar die had de vraag dus duidelijk niet verwacht.