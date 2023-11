Manager van Eli Iserbyt spelt veldritfans stevig de les na boegeroep in Maasmechelen

Met de komst van Thibau Nys naar de top van het veldrijden lijkt een nieuwe rivaliteit ontstaan met Eli Iserbyt. Manager Jurgen Mettepenningen ziet het echter als iets goed.

Eli Iserbyt beet in Beringen en Waterloo telkens in het zand tegen Thibau Nys. In Overijse trok Iserbyt dan weer wel aan het langste eind. Er lijkt zo ook een nieuwe rivaliteit te onstaan in het veld, in afwezigheid van Van der Poel en Van Aert.

Dat kan het veldrijden alleen maar ten goede komen, want de sport leeft van rivaliteiten. Denk maar aan Wellens-Nys, Nys-Albert of Van der Poel-Van Aert. Maar Iserbyt dreigt wel een beetje de antiheld te worden ten opzichte van Thibau Nys.

Boegeroep in Maasmechelen

Jurgen Mettepenningen, manager van Iserbyt, doet alleszins een oproep. "Je kan supporteren voor iemand, maar verlaag je alstublieft toch niet tot supporteren tégen een andere partij", zegt hij bij Wielerflits. "Ik denk dat het al bij al nog meevalt. De supporters van Nys zullen zich niet verlagen om andere renners uit te schelden."

In Maasmechelen was er hier en daar wel boegeroep voor Iserbyt. Maar iedereen moet volgens Metteppenningen wel beseffen dat het uiteindelijk gaat om het veldrijden naar een hoger niveau te stuwen. "Dat ga je zeker niet creëren door iemand uit te schelden."