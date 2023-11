Nico Mattan dé man om te oordelen over actie van Wout van Aert: "Hij is te braaf, ik zou dat nooit gedaan hebben"

Als Wout van Aert dit jaar geen individuele awards ontvangt, ligt dat aan het aantal zeges. Nico Mattan komt nog eens terug op één van de meest veelbesproken acties van Van Aert het voorbije wegseizoen.

Er is nu sowieso ook een discussie aan de gang of Van Aert misschien zijn koersgedrag moet aanpassen. Minder meewerken als hij mee voorop is met een Van der Poel bijvoorbeeld. "Dat zit in zijn karakter. Wout van Aert is een renner die altijd koerst. Het is zoals Johan Museeuw zei: hij is te braaf."

Meteen een verwijzing naar Gent-Wevelgem. Daar is natuurlijk al veel over gezegd en geschreven, maar Nico Mattan is wel de aangewezen man om het hierover te hebben als winnaar van Gent-Wevelgem in 2005. "Zoals hij Gent-Wevelgem cadeau geeft aan Christophe Laporte: ik zou dat nooit gedaan hebben", is Mattan duidelijk.

"Gent-Wevelgem is geen kermiskoers à la Gullegem Koerse, Gent-Wevelgem is een klassieker. Misschien heeft hij te weinig killerinstinct. Maar dat siert zijn karakter, het is een brave jongen." Iets meer haar op de tanden mag, al zei Mattan ook al dat Van Aert zijn karakter niet moet veranderen en loofde hij de geweldige renner WVA.