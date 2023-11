Verschil Van Aert-Van der Poel is glashelder, overstap aan de orde? "Van Aert de perfecte coureur voor Patrick Lefevere"

Op hun veldritseizoen is het nog even wachten, maar op de weg is er tussen Van Aert en Van der Poel een duidelijk verschil geweest dit jaar. Van der Poel is veel meer als winnaar naar voren gekomen. Moet Van Aert van ploeg veranderen om dat ook te kunnen doen?

"Het zou misschien goed zijn dat hij enige kopman wordt bij een andere ploeg", bespreekt Nico Mattan het in een interview met Wielerkrant. "Maar als die jongen tevreden is met zoals het nu is, so what? Ik denk dat hij een teamplayer is, dat hij het graag heeft als iemand anders wint. Dat is zijn keuze."

"Je moet die jongen zijn karakter niet veranderen", vindt Mattan. "Hij verdient goed zijn geld, hij zal tevreden zijn met de koersen die hij al gewonnen heeft. Van Aert is een mooie renner: hij kan een tijdrit winnen, hij kan een bergrit winnen, hij kan een massasprint winnen. Chapeau, hé."

VAN AERT KAN PROBLEEM LEFEVERE OPLOSSEN

Iedereen bewondert de capaciteiten van Van Aert, al stonden daar in 2023 te weinig zeges tegenover. "Zit hij in een verkeerde ploeg? Neen, denk ik, maar hij zou meer koersen winnen in een andere ploeg. Voor mij is Wout van Aert op lange termijn de perfecte coureur voor Patrick Lefevere. Patrick heeft geen echte klassieke ploeg meer."

"Hij heeft geen Boonen of Museeuw", zegt Mattan over Lefevere. "Hij moet teren op Evenepoel, die op lange termijn misschien de Ronde kan winnen. Ik had ook nooit gedacht dat Pogacar de Ronde zou winnen. Alles is mogelijk met die kleine Evenepoel, maar Van Aert zou voor mij de perfecte renner zijn voor Soudal Quick-Step."

VEEL KOPMANNEN BIJ JUMBO-VISMA

In elk geval is het wel duidelijk wat Van Aert onderscheidt van zijn concurrenten in de klassiekers. "Mathieu van der Poel is enige kopman, Pogacar is enige kopman. Bij Jumbo-Visma zijn het bijna allemaal kopmannen. Zelfs een Van Hooydonck - jammer wat hem is overkomen - was iemand die een Kuurne-Brussel-Kuurne kon winnen."