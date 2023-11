Wout van Aert kan zich optrekken aan ex-winnaar Roubaix voor Giro-ambities: "Op andere manier in klassiekers staan"

Wout van Aert zou volgend jaar de Giro rijden en in die grote ronde voor een top 5 gaan. Hij kan misschien bij een ex-winnaar van Parijs-Roubaix de mosterd halen om zijn gewicht op punt te krijgen.

Bij Kop Over Kop, de podcast van Eurosport, werd geopperd dat Van Aert toch zal moeten afvallen als hij wel degelijk voor klassementsambities wil gaan. Alleen is het dan de vraag of hij daarmee dan weer zijn kansen in de klassiekers niet opoffert.

Is het misschien mogelijk om gewoon na Parijs-Roubaix nog voldoende gewicht te verliezen voor de Giro? "Ja, dat kan wel", is Koen de Kort van mening. "Daar is nog tijd voor. Het is natuurlijk niet ideaal. Ik denk dat hij toch ook op een iets andere maniers in de klassiekers zal staan."

"Het hoeft niet slecht uit te draaien", kijkt de Nederlandse ex-renner positief naar de potentiële evenwichtsoefening van Van Aert. "Van Baarle is ook afgevallen om in de bergen te kunnen rijden in grote ronden en die is zeker niet langzamer gaan rijden in de klassiekers. Wie weet pakt het goed uit."