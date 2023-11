Bekroond met de Flandrien-trofee maar Tom Boonen verwachtte meer van zegekoning Jasper Philipsen

Jasper Philipsen werd afgelopen dinsdag verkozen tot Flandrien van het Jaar en werd daarmee beloond voor zijn topseizoen. Voormalig wielrenner Tom Boonen verwacht volgend seizoen echter nog meer van de 'Vlam van Ham'.

Philipsen klopte dit seizoen af op maar liefst 19 overwinningen en kroonde zich daarmee tot zegekoning van 2023. Een overwinning in één van de grote klassiekers zat er echter niet in voor de sprintbom van Alpecin-Deceuninck.

In Parijs-Roubaix kwam Philipsen er het dichtste bij met een tweede plaats achter ploegmaat Mathieu van der Poel. Hoewel hij toen veel indruk maakte had Tom Boonen verwacht dat Philipsen al eerder zou meestrijden voor overwinningen in de klassiekers.

"Dat soort prestaties, de Roubaix die hij dit jaar reed, had ik eerlijk gezegd al wat sneller verwacht", zo vertelt de voormalige wereldkampioen op het Gala van de Flandrien.

Lekrijden Wout van Aert

Boonen benadrukte wel dat het mislopen van de overwinning voor een groot deel ook het gevolg was van het lekrijden van Wout van Aert.

"Stel je voor dat Van Aert niet lek rijdt op Carrefour de L’Arbre. Dan blijft hij wellicht bij Van der Poel en mag die misschien niet meer overnemen", zo oordeelt Boonen. "Jasper zat daar niet ver achter. Het is uiteindelijk allemaal niet gebeurd, maar een scenario waarin Jasper in Roubaix had kunnen sprinten voor de overwinning was zeker niet ondenkbaar."