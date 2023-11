Dylan Van Baarle benoemt het grote verschil tussen Jumbo-Visma en INEOS Grenadiers

Dylan Van Baarle heeft er zijn eerste seizoen als renner van Jumbo-Visma opzitten. De Nederlander kan terugblikken op een succesvol debuutjaar. Zo won hij onder meer de Omloop Het Nieuwsblad en vertolkte hij ook een belangrijke rol voor zijn ploeg in de Tour en de Vuelta.

Van Baarle heeft zich zijn overstap naar de Nederlandse ploeg nog niet beklaagd. De voormalige winnaar van Parijs-Roubaix voelt zich helemaal in zijn sas. Op een evenement van het blad Roleur in London besprak Van Baarle het grote verschil tussen Jumbo en zijn ex-team INEOS Grenadiers, waar zijn huidige werkgever hem vorig jaar wegplukte.

Van Baarle merkt op dat de professionele omkadering een stuk verder staat bij Jumbo dan bij INEOS. "Ze zoeken allebei naar de marginal gains, maar het grootste verschil is de voeding en de voedingscoaches", zo vertelt de Nederlander. "Daardoor heb ik echt nog een stap voorwaarts kunnen zetten, vooral in de grote rondes."

Sneller herstel

Vooral wat herstel en recuperatie betrof, wierp de goede begeleiding op vlak van voeding zijn vruchten af. "Ik voelde me beter hersteld voor de etappes en ik had geen slechte dagen. Dat heeft te maken met de voeding die we zowel op als naast de fiets krijgen", zo benadrukt Van Baarle.