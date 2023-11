Peter Sagan noemt zijn favoriete renner van het moment: "Ik heb het wel voor hem"

Peter Sagan werd dinsdagavond op het Gala van de Flandrien in de bloemetjes gezet met een Lifetime Achievement Award. De Slowaak maakte onlangs een einde aan zijn rijkgevulde carrière als wegwielrenner en zal zich vanaf volgend seizoen vol focussen op het mountainbiken.

Sagan blikte op het gala terug op zijn loopbaan, maar liet zich ook uit over de huidige generatie topwielrenners. De zevenvoudige groene trui in de Tour de France is vooral een grote fan van Mathieu van der Poel, die zich vorig jaar onder meer tot wereldkampioen kroonde.

"Ik heb het wel voor Van der Poel. Hij maakt het zo straf af”, aldus een lovende Sagan aan Het Nieuwsblad. "Of ik dingen van mij bij hem terug zie? Ik heb ook wel eens solo gewonnen, maar meestal moest ik het toch hebben van een spurtje."

Ook fan van Tadej Pogacar

Sagan kijkt overigens nu al uit naar de duels van Van der Poel tegen Wout van Aert en Tadej Pogacar, een renner die hij ook hoog heeft zitten. “Mathieu, die doet het gewoon op eigen houtje. Het worden weer leuke duels met Wout en Pogacar, nog zo’n geweldige renner."

Mathieu van der Poel werd dinsdag op het Gala van de Flandrien bekroond met de prijs van Internationale Flandrien 2023. In de verkiezing voor de Vélo d’Or enkele weken geleden verloor hij het pleit van Jonas Vingegaard.