📷 🎥 Zo 'big' is Wout van Aert in Colombia: belangstelling bij aankomst spreekt boekdelen, het wordt net niet hectisch

Wout van Aert heeft aandacht voor de fans in Vlaanderen, maar ook in Colombia. Beelden hebben ons al bereikt van Van Aert die het daar prima naar zijn zin heeft. Bij de aankomst is al duidelijk geworden hoe populair hij ook daar is.

Ook hiervan circuleren beelden van op sociale media. Wout van Aert mocht al meteen handtekeningen uitdelen, bij fans die met een regenboogtruitje of dergelijke opdaagden. Ook het nemen van een selfie stond duidelijk hoog op hun verlanglijstje. Dat ging verder wanneer Van Aert buiten de luchthaven stapte, terwijl de begeleiding hem de weg wees. Die weg volgen was nog niet zo simpel, want Van Aert moest maar een paar stappen zetten of er kwam wel weer een fan aangelopen die zijn smartphone bovenhaalde voor een foto. TQM @WoutvanAert 🇧🇪 pic.twitter.com/HRxL7yoxYa — Andrés Mahecha (@soyuncosmonauta) November 9, 2023 Uiteindelijk lukte het wel om de weg verder te zetten. Hectisch was het dan ook niet, dat zou overdreven gesteld zijn. Maar er was wel degelijk belangstelling voor hem en dat geeft aan hoe hard sommigen in het verre Zuid-Amerika uitgekeken hebben naar zijn komst. Vamos a presumir que me pude sacar la fotico con el único e inigualable @WoutvanAert pic.twitter.com/GnvsfG9znj — Andrés Mahecha (@soyuncosmonauta) November 9, 2023