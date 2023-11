🎥 Een grap, of zou hij toch woord houden? Wout van Aert amuseert zich rot en doet prompt al een aankondiging

Nog maar amper toegekomen of hij amuseert zich al rot. Dat Wout van Aert het erg naar zijn zin heeft in Colombia, blijkt uit verschillende filmpjes. Nu nog afwachten hoe hij het er daar vanaf brengt op de fiets.

Wout van Aert is naar Zuid-Amerika gereisd om daar op 12 november mee te doen aan El Giro de Rigo, het evenement genoemd naar Rigoberto Uran. In Colombia loopt er een heuse fictiereeks rond laatstgenoemde en Wout van Aert was erbij toen er in groot gezelschap naar één van de afleveringen gekeken werd.

Voorlopig is het voor Van Aert relaxen. In één van de video's op Instagram is te zien hoe hij geniet van een lekkere koffie, tussen alle verplaatsingen door. Ondertussen werd hem ook al eens gevraagd naar de wedstrijd zelf, want ze hebben al een stukje van het parcours gezien.

"Of ik die ene afdaling gezien heb? Ja, ik het gezien. Of ik daar ga aanvallen? Ja, in de afdaling, ja", lacht Van Aert. Dan moet hij het eens voor een keertje niet bergop doen of op het vlakke. Het lijkt als grap bedoeld, maar met Wout van Aert weet je nooit of hij het dan toch niet durft doen. Antwoord op 12 november.