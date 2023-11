"Daar zou een lijfstraf moeten op staan": Michel Wuyts zeer helder over beslissing Thibau Nys én prikt naar UCI

Ook dit weekend krijgen we weer veel leuke zaken op ons bord als het gaat over wielrennen en veldrijden. Thibau Nys gaat zijn programma dan weer wat minder druk maken na het mislukte EK. Michel Wuyts is daar fan van.

De jonge Thibau Nys was goed aan het seizoen begonnen, maar afgelopen weekend liep het op het EK helemaal mis. En daarna werden maatregelen genomen, waardoor duidelijk is geworden dat Nys zal passen voor een aantal wereldbekers. Op die manier maakt hij zijn programma wat minder druk. Een keuze waar Michel Wuyts veel respect voor heeft, zo blijkt. En hij snapt dan ook niet dat de UCI verbolgen is over de keuze van Thibau Nys, als we zijn column mogen geloven. Lijfstraffen "Thibau Nys kiest dit weekend voor Niel en past voor Dendermonde. Dat zou ik als papa - opa kan ook - luidkeels toejuichen. In Niel blijf je driekwart ronde op de fiets, in Dendermonde zak je een halve omloop enkeldiep. Niet doen", aldus Wuyts in Het Laatste Nieuws. "Op radbraken van een 21-jarige zou een lijfstraf moeten staan. Dan kan Thibau zondag de viering van zijn verjaardag maar beter aan de creativiteit van zijn Nederlandse vriendin overlaten. Opkikkers in volle seizoen doen pas deugd", met daarna een sneertje naar de UCI die helaas geen begrip hebben voor de keuze.