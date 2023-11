Klinkende transfer: Australiërs halen heel wat Belgische ervaring in huis

Niet alleen renners verkassen dezer maanden van de ene ploeg naar de andere, ook binnen de staf van diverse ploegen verschuift er al eens wat.

Zo is er ook een transfer onder de ploegleiders. Valerio Piva heeft namelijk een nieuwe ploeg gevonden en trekt naar het Australische WorldTour-team Jayco-AlUla. En dat op zijn 65e, een dappere move toch wel.

Hij komt over van Intermarché-Circus-Wanty, maar is al meer dan 20 jaar ploegleider en deed ervaring op bij onder meer Mapei en T-Mobile. Nu kiest hij dus voor een nieuwe uitdaging in Australië.

Heel veel ervaring bijbrengen

"Als ex-renner én als ploegleider brengt Valerio heel wat ervaring mee naar ons team. Hij kent de koers als zijn broekzak", is algemeen manager Brent Copeland heel blij met de komst van de nieuwe kornuit.

"Ik ben heel blij. Ik ben al jaren ploegleider, dit team trok me altijd al aan door zijn toprenners en de goeie organisatie. Ik wil het team nog verder laten groeien qua aantal zeges én om het weer naar de top van de wielerrankings te brengen", is ook Piva zelf een tevreden man in een reactie bij Sporza.