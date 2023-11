🎥 Lars van der Haar houdt zich niet in met kritiek en doet dan ook nog iets onwaarschijnlijk

De Superprestige van Niel is een slagveld geworden. Heel wat renners hadden dan ook kritiek op het parcours.

Het parcours van de Superprestige van Niel was dit jaar hertekend, verder weg van het centrum. Maar dat viel bij veel renners niet in de smaak. Daar speelde het felle regenweer ook een grote rol in, want daardoor was het parcours op sommige plaatsen onberijdbaar.

Vooral de Nederlandse kampioen Lars van der Haar had er vooraf geen zin in. "Het is echt slapstick", zei de Nederlandse kampioen. "Ik zou echt niet weten waar je moet rijden of lopen. Het is echt hopen dat je hier niets breekt. Je kunt geen enkele bocht hier met vertrouwen pakken."

"Dit is echt een parcours waar je niet weet wat je tegenkomt. Je moet heel erg opletten om niet in het wiel te rijden. Als je erachter zit zal het echt opletten zijn. Nu is het echt heel gevaarlijk. Ik heb nog niemand de afdaling al fietsend zien nemen, ik denk dat je hier vandaag sneller bent met loopschoenen", zei de Nederlander nog.

Schouder uit de kom

Van der Haar zou ook nooit echt in het stuk voorkomen tijdens de cross. De Nederlandse kampioen moest tijdens de wedstrijd zelf zijn schouder terug in de kom trekken. Een goede uitslag zat er dan ook niet in voor Van der Haar.