"Evenepoel en Van Aert op elk lijstje bovenaan", maar dat ligt voor één van hen toch wat anders

De UCI presenteerde deze week het definitieve parcours voor het WK van 2024 in Zürich. De Belgen mogen opnieuw dromen, maar de Olympische wegrit lijkt voor Wout van Aert toch beter te liggen.

Het WK wielrennen werd dit jaar uitzonderlijk in augustus gereden, in 2024 wordt er weer voor de normale datum gekozen eind september. Tussen 22 en 29 september worden er in het Zwitserse Zürich opnieuw heel wat wereldtitels uitgedeeld.

In Glasgow waren de bochten vooral het grootste obstakel, in Zürich worden dat de hoogtemeters. Met bijna 4.500 wordt het zwaarste WK sinds Imola 2020 (4.660 hoogtemeters). Onderweg liggen de beklimmingen van de Kyburg (1,2 kilometer, gemiddeld 12 procent), Zürichbergstrasse (1,1 kilometer, gemiddeld 8 procent) en Witikon (2,3 kilometer, gemiddeld 5,7 procent).

"Remco Evenepoel en Wout van Aert staan op elk lijstje bovenaan", zei bondscoach Vanthourenhout bij Sporza. "Ze hebben allebei al voldoende laten zien dat ze op verschillende parcoursen uit de voeten kunnen. Dat is hier niet anders."

Olympische wegrit

Maar vooral voor Van Aert lijkt dit parcours bijzonder zwaar te zijn. De Olympische wegrit in Parijs, net na de Tour, lijkt hem veel beter te liggen. Vooral omdat Pogacar, Roglic en Evenepoel voor het eindklassement gaan in de Tour en Van der Poel en Pidcock mikken op het mountainbiken, een week voor de wegrit.

Als Van Aert effectief de Tour links laat liggen voor de Giro en zich volop stort op de Olympische wegrit, dan zal hij er bijzonder dicht bij zijn in Parijs. En een Olympische titel kan Van Aert ook bevrijden, zoals met Van Avermaet in 2016. Zonder druk kan hij dan naar Zürich trekken, om opnieuw toe te slaan.

