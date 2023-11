Gerben Kuypers doet bekentenis: "Niets kan daar tegen op"

Vorig seizoen was hij nog amateur, nu is hij prof. Het gaat hard met de carrière van veldrijder Gerben Kuypers.

Gerben Kuypers heeft een profcontract bij Circus-Reuz-Technord. Dit seizoen staat hij voor de moeilijke opdracht om te bevestigen.

De omkadering die hij heeft als prof is een wereld van verschil. “Vroeger moest ik alles zelf regelen en steek je daar toch energie in. Nu wordt dat allemaal voor mij geregeld en kan ik rustig naar de koers toeleven”, klinkt het in de Krant van West-Vlaanderen.

Een voorbeeldje maakt veel duidelijk. “Als ik vorig seizoen mijn derailleur kapotreed, moest ik zorgen dat ik tegen het weekend een nieuwe had. Dat kostte me dan 500 euro. Nu geef ik die kapotte fiets gewoon mee met de ploeg en heb ik enkele dagen later al een nieuwe. Een wereld van verschil.”

Toch heeft Kuypers geen spijt dat hij eerst in de fabriek ging werken vooraleer hij prof werd. “Niet echt, want dan had ik nooit geweten hoe het echte leven is. Nu heb ik mogen ondervinden hoe het is om een werkmens te zijn en vroeg te moeten opstaan om te gaan werken en nadien nog te gaan trainen. Ik deed het werk wel graag en ging altijd met plezier werken. Maar niets kan op tegen het leven dat ik nu heb.”