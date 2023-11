Geschiedenis geschreven: Felipe Orts komt met verrassende uitleg na derde plaats in Niel

Felipe Orts was misschien wel de verrassing van de dag in Niel met zijn derde plaats. De Spanjaard schrijft zo ook geschiedenis.

Het veldrijden schreeuwt al jaren om internationalisering en dat lijkt beetje bij beetje te komen. Op het EK in Ponchâteau werd de Brit Cameron Mason nog verrassend tweede, in Niel was het aan de Spanjaard Felipe Orts.

Orts profiteerde van een valpartij van Laurens Sweeck om de derde plaats nog af te snoepen, maar de Spanjaard reed ook gewoon een sterke koers. "Op het podium staan in een Superprestige was nog niet zo lang geleden ondenkbaar voor een Spaanse crosser. Nu staan we hier. Dit is geweldig."

Geschiedenis geschreven

De Spaanse kampioen schrijft ook geschiedenis, want nooit eerder stond een Spanjaard op het podium van een Belgische klassementscross. "Ik voelde me in het begin van de cross heel goed. In het middenstuk had ik twee lekke banden, maar daarna kon ik toch weer in het wiel komen van Laurens Sweeck."

En toch was het rondje in Niel verrassend genoeg niet helemaal op maat van Orts. "Ik heb liever een wat trager rondje dan een snel rondje. Maar normaal hou ik wel wat meer van een technisch parcours. Vandaag was het heel modderig en zwaar. Maar ik had een goed gevoel, dan is het altijd beter."