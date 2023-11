Sven Vanthourenhout laat zich uit over de arrogantie van Thibau Nys

Thibau Nys blaakt van het zelfvertrouwen. Iets waarin hij totaal verschilt van vader Sven toen die nog koerste.

De houding van Thibau Nys wordt door velen als arrogantie beschouwd, maar volgens bondscoach Sven Vanthourenhout is dat helemaal niet aan de orde.

Hij schudt meteen het hoofd als hij bij Indeleiderstrui die vraag voorgelegd krijgt. “Thibau ligt supergoed in de groep”, klinkt het. “Ik heb Sven op die leeftijd gekend en als je nu Thibau ziet, is dat totaal anders.”

Meer zelfs, zo gaat de bondscoach verder. “Het zijn twee uitersten: Thibau gaat hier in het hotel bij Iserbyt aan tafel zitten, maar ook bij zijn generatiegenootjes van de onder 23. Hij heeft een soort leidersfiguur in zich, en is heel dankbaar en vriendelijk richting de staf. Altijd op een nette manier, dus voor ons als federatie is het heel fijn om hem erbij te hebben. Daar kun je echt niets van zeggen.”

“Het is ‘alsjeblieft’, ‘dankjewel’, hij komt dingen vragen en dat is altijd zo geweest. Hij is goed opgevoed en weet hoe het werkt, al heeft hij wel z’n eigen visie en gebruiken. Daarin verschilt hij heel erg van z’n papa. Maar je ziet dat hij z’n opvoeding niet vergeet.”