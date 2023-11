Veldrijder komt met fikse waarschuwing voor Van der Poel, Van Aert en Pidcock

Het veldrijden wacht angstvallig op de komst van de grote drie. Zij zouden uit het niets de hele cyclocross kunnen domineren.

De veldrijders en hun ploegbonzen weten als geen ander dat het seizoen in twee grote delen verdeeld wordt. Een stuk zonder Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Thomas Pidcock en een deel met de grote drie.

Alles winnen wat er te winnen valt vooraleer zij hun intrede maken is dan ook de boodschap. Maar dat is zonder Cameron Mason gerekend. Hij werd onlangs tweede op het EK, na Michael Vanthourenhout en heeft duidelijk nog wat in petto.

Hij komt dan ook met een fikse waarschuwing voor de grote drie. “Mag ik eerlijk zijn?”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. “Wat jullie tot nu toe gezien hebben is mijn basisniveau.”

Hij kan dus nog veel veel meer laten zien. “Ik heb nog niet gepiekt naar één of andere wedstrijd. Mijn wedstrijden moeten nog komen. Dan moet ik sterk, slim en listig zijn. En geluk hebben, uiteraard. Ik heb dit jaar nog niet één keer de perfecte wedstrijd gereden.”

Wout van Aert of Mathieu van der Poel is voor de Brit een moeilijke vraag. “Mathieu is een ploegmaat en dus een idool. Maar ik hou van de manier hoe Wout koerst. Hij kijkt niet om”, besluit Mason.