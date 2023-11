🎥 Prachtig moment tussen Belgische broer en zus tijdens de Champions League

Jules Hesters is er niet in geslaagd om opnieuw te winnen in de afvallingskoers in de Champions League baanwielrennen. Hij vierde zaterdag ook zijn verjaardag en kreeg een taart van zijn zus Hélène.

Jules Hesters werd dan wel 25, maar landgenoot Tuur Dens was niet van plan om cadeautjes uit te delen tijdens de koers. In de afvallingswedstrijd klopte Dens Hesters op de slotavond in Londen. Hesters versnelde iets te vroeg en Dens ging hem nog voorbij.

Hesters was al de hele Champions League baanwielrennen goed bezig en sluit af met een 3de plaats in de duuronderdelen, bestaande uit de scratch en de afvallingskoers. De Canadees Bibic is de eindwinnaar, Tuur Dens werd 8ste.

Hesters kreeg na zijn laatste inspanning wel een verjaardagstaart uit de handen van zijn zus Hélène, terwijl de Londense velodroom 'happy birthday' scandeerde voor Hesters.

Hélène Hesters kwam nadien zelf nog in actie en werd uiteindelijk 13de in het eindklassement van de duuronderdelen. De Britse Katie Archibald werd eindwinnares.