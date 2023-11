Belgen tonen hun vorm voor Zesdaagse van Gent: Kopecky en titelverdediger doen er nog eentje bij

Lotte Kopecky heeft nog wat extra Belgische titels veroverd op het BK baanwielrennen. Ook Lindsay De Vylder scoorde opnieuw.

Lotte Kopecky had vrijdagavond, op haar 28ste verjaardag, al twee Belgische titels in het baanwielrennen veroverd. In de puntenkoers en de scratch stond er geen maat op Kopecky. Niet onlogisch, want in de puntenkoers is Kopecky wereldkampioene.

Zaterdag heeft Kopecky er ook nog een Belgische titel in het omnium bijgedaan, op het WK pakte ze er brons. Na de vier onderdelen had Kopecky 218 punten, 80 punten meer dan de nummer twee Lani Wittevrongel. Het brons ging naar Katrijn De Clercq.

Zesdaagse van Gent

Lindsay De Vylder deed er net als Kopecky nog een derde Belgische titel bij. Hij had al de Belgische driekleur veroverd in de puntenkoers en de ploegkoers en was ook in de omnium de beste. Maar het was wel spannender dan bij de vrouwen.

De Vylder had met 162 punten tegenover 143 voor nummer twee Fabio Van den Bossche wel voldoende voorsprong. Belofte Milan Van Den Haute werd verrassend derde met 125 punten.

Bij Kopecky en De Vylder zit de vorm dus duidelijk goed, net voor de Zesdaagse van Gent. De Vylder verdedigt vanaf dinsdag zijn titel samen met Robbe Ghys, Lotte Kopecky komt vrijdag en zaterdag in actie in de tweedaagse vrouwenwedstrijd.